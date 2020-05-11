По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом заразился уже 41 военный.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеет 41 человек. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и отмечено 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки новых заражений коронавирусом не обнаружено. На изоляции всего находится 314 бойцов. В ближайшие три дня из карантина выйдут 39 человек.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются со страшной болезнью.