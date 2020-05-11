В Харькове возле парикмахерской выстроилась очередь 11 мая. Фото: Telegram/ TRUE.xa

Утром в понедельник, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений собралась большая очередь. 

Соответствующий снимок очевидцы опубликовали в одном из городских Telegram-каналов. 

Так, около 09:00 уже восемь человек стояли в очереди перед парикмахерской на улице Ощепкова. По словам очевидцев, внутри так же все места были заняты. 

Скриншот Телеграм-канала TRUE.xa

Очередь в парикмахерскую в Харькове 11 мая. Фото: TRUE.xa

Напомним, по состоянию на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

Также мы писали о том, что с сегодняшнего дня в Украине смягчают карантин. "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем 11 мая в связи с пандемией коронавируса.

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