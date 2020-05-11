Утром в понедельник, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений собралась большая очередь.

Соответствующий снимок очевидцы опубликовали в одном из городских Telegram-каналов.

Так, около 09:00 уже восемь человек стояли в очереди перед парикмахерской на улице Ощепкова. По словам очевидцев, внутри так же все места были заняты.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

Также мы писали о том, что с сегодняшнего дня в Украине смягчают карантин. "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем 11 мая в связи с пандемией коронавируса.