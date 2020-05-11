Сингапурские ученые, которые предполагали, что пандемия коронавируса Covid-19 в Украине может закончиться до 8 июня, отказались от всех своих прогнозов по всем странам. Все дело в том, что ситуация в реальном мире быстро меняется, а чрезмерный оптимизм может навредить.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.

"Прогнозы неопределенны по своей природе. Читатели должны принимать любые из них с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозах, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, и его следует избегать", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сроки, оглашенные учеными ранее, больше не действительны, потому что реальные сценарии быстро меняются.

Напомним, 11 мая Украина ослабляет карантин. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит сегодня в связи с пандемией коронавируса.