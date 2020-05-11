Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации рассказал об ослаблении карантина. В частности британцам разрешается загорать, путешествовать и без ограничений заниматься спортом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по словам Джонсона, под запретом остались лишь командные виды спорта. Они разрешены только людям, которые проживают друг с другом.

Кроме того, подданых Великобритании призвали продолжать соблюдение мер по социальному дистанцированию. Тех же, кто нарушает карантин, ждут увеличенные штрафы. Прибывающих в страну из-за границы также ждет ослабление карантина.

Следующий этап ослабления карантина, утверждает Джонсон, начнется не раньше первого июня. Тогда возобновят работу закрытых магазинов и школ.

Напомним, каждый прилетевший в Великобританию должен пройти 14-дневную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Это правило касается всех, кто прибыл в страну из любой точки мира, кроме Ирландии.

Ранее мы писали, что в Великобритании карантин из-за коронавируса продлили минимум на три недели.