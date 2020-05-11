Глава ВО "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко, которая недавно задекларировала доход в 150 миллионов гривен от американской юридической фирмы, на самом деле получила эти средства от компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая в 2012 году работала против Тимошенко в США в интересах Виктора Януковича.

Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного разбирательства с Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию.

При этом 5,5 млн долларов получила сама Тимошенко, а еще такую же сумму фирма выплатила ее адвокату, народному депутату Сергею Власенко, который также предъявлял претензии в политическом преследовании со стороны правительства Януковича.

Отметим, что история с фирмой Skadden началась около 8 лет назад. Тогда, через год после того, как Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.

Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".

В прошлом году Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко обратились в юридическую компанию Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможность суда со Skadden.

После этого Skadden, не дожидаясь подачи иска, решила выплатить им компенсацию, которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai. В декларации Власенко указал эти поступления как "иностранный доход", а Тимошенко заявила, что это "компенсация ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014".