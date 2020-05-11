За прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.

Лидером по количеству зараженных остается США (1 329 791 человек). После них идут Испания (224 350) и Великобритания (220 449).

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в мире было 3 753 219 зараженных коронавирусом.

Также "Страна" писала, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по числу новых зараженных стали Черновицкая, Львовская и Ровенская области.