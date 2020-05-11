Количество жертв коронавируса на планете приближается к 300 000. Общее число зараженных уже 4 102 955 человек
За прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.
Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.
Лидером по количеству зараженных остается США (1 329 791 человек). После них идут Испания (224 350) и Великобритания (220 449).
Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в мире было 3 753 219 зараженных коронавирусом.
Также "Страна" писала, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по числу новых зараженных стали Черновицкая, Львовская и Ровенская области.