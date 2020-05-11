В городе Форт-Уэрт американского штата Техас во время запуска фейерверков мужчина устроил стрельбу в местном парке. Он ранил минимум пятерых человек. Стрелка удалось задержать.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба местной полиции.

ЧП произошло во время праздника в парке Вилладж Крик. Преступник дождался, пока начнут запускать фейерверки, и выстрелил в толпу не менее 30 раз. В результате по меньшей мере пять человек были ранены.

Быстро остановить мужчину удалось благодаря тому, что на празднике дежурили наряд полиции, они вызвали подкрепление, стрелка задержали. Мужчина дает показания в участке. Что стало мотивом для нападения, пока не ясно. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, недавно в Днепре пьяный школьник устроил на балконе стрельбу из пистолета, транслируя ее в Инстаграм.