После заражения пресс-секретаря Майка Пенса коронаврусом стало известно, что сам вице-президент США не собирается самоизолироваться - и уже сегодня, 11 мая, он вернется на работу.

Об этом со ссылкой на представителя Пенса Девина О'Мэлли пишет "Интерфакс".

Сообщается, что Майк Пенс не болен коронавирусной инфекцией Covid-19, поэтому он собирается вернуться на работу. Соответствующие тесты были отрицательными.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать рекомендациям врачей Белого дома. Он не находится на карантине", - сказано в заявлении О'Мэлли.

О том, что Пенс будет самоизолироваться после заражения его пресс-секретаря Кэти Миллер ранее сообщалось в СМИ. А в субботу, 9 мая, вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.

Напомним, ранее помощник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа также заразился коронавирусом.