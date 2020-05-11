В США, где во время карантина без работы остались уже 23,1 миллиона человек, министр финансов Стивен Мнучин прогнозирует усиление экономики уже в текущем году. По его мнению, это может произойти в третьем-четвертом квартале, но перед этим ситуация ухудшится.

Об этом со ссылкой на интервью Мнучина Fox News пишет "Голос Америки".

По мнению главы Минфина США, продление карантина в стране может нанести ее экономике необратимый вред. Впрочем, эксперты в области здравоохранения, напротив, полагают, что преждевременная отмена ограничительных мер может спровоцировать новую вспышку Covid-19.

"Мы будем открываться в очень продуманный способ. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно с выполнением требований социального дистанцирования", - сказал Мнучин.

По его словам, "показатели скорее всего будут хуже перед тем, как начнется улучшение". Впрочем, глава Минфина США прогнозирует усиление экономики уже в третьем-четвертом квартале 2020 года.

Отмечается, что по состоянию на конец прошлой недели уровень безработицы в США достиг 14,7%. Экономисты прогнозируют, что эта цифра вырастет до 25%.

Напомним, к лету число умирающих от коронавируса в США за сутки может удвоиться.