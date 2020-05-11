Данные на утро 11 мая. Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек
По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 10 мая, таких случаев было 15 232. За сутки выявлено 416 новых заболевших.
Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
г. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ровенская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на Covid-19.
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Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в городах-миллионниках могут открыть метро.
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.
Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
"Если говорить о пяти не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.