В Польше, где 10 мая должны были пройти президентские выборы, Государственная избирательная комиссия официально объявила, что голосование не состоялось. Новая дата станет известна в течение двух недель.

Соответствующая резолюция обнародована на сайте польского избиркома.

В документе сообщается, что на выборах президента Республики Польша, назначенных на 10 мая, не было возможности голосования за кандидатов. Теперь у маршала польского Сейма Эльжбета Витека будет две недели, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Отметим, что полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

Напомним, ранее нижняя палата парламента Польши (Сейм) преодолела вето и приняла отклоненный верхней палатой закон о дистанционном голосовании на выборах президента.