В ночь с 10 на 11 мая в подмосковном Красногорске произошел пожар в пансионате-хосписе "Второй дом". В результате погибли 10 пациентов - они не смогли покинуть здание самостоятельно и отравились угарным газом.

Об этом со ссылкой передает "Интерфакс".

Как сообщает МЧС, всего на момент пожара в здании находились 37 человек. 20 из них смогли покинуть помещения пансионата самостоятельно. Внутри остались лежащие пациенты. Десять человек в результате отравления угарным газом погибли.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К утру 11 мая огонь был полностью ликвидирован. На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, 9 мая в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар. В результате там погибла пациентка с Covid-19.