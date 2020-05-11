Украинские боксеры и многократные чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усик в Instagram поздравили подписчиков и читателей с 9 Мая.

Ломаченко опубликовал аудиозапись с декламацией стихотворения современного адыгейского поэта Артура Кенчешаова. В нем лирический герой просит у ветеранов прощения за то, что их правнуки приняли идеологию нацизма.

Простите вы нас, ветераны,

За ныне воскресшую ложь.

Простите за правнуков пьяных,

Зигующую молодежь.

За то, что чернила толпа вас,

Возвысив гнилые мечты.

Что часто оплаченный пафос

Несет вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,

За проданные ордена,

Что все побежденные страны

Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,

Что память не входит в наш ГОСТ.

За скудную мелочь в карманах

И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды

Пронзают, как будто копьем,

Что кто-то посмел сигареты

Подкуривать Вечным огнем.

Простите, что стали чужими

Народы Союза сейчас.

Простите, коль не заслужили,

Мы гордости вашей и вас!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 8 Май 2020 в 11:12 PDT

А Усик лаконично написал "С Днем Победы" под фотографией с пожилым человеком с орденами на лацкане пиджака и в боксерской стойке.

Ранее "Страна" писала, что оба боксера вместе с российскими спортсменами снялись в документальном фильме о православной вере и дружбе. За это их внесли в базу "Миротворец".