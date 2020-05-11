В Туркменистане впервые за независимую историю страны прошел военный парад в честь Дня Победы.

Кадры с торжеств показал канал "Мир 24".

Служащие вооруженных сил страны, одетые в форму военных лет, промаршировали по площади близ мемориала "Народная память" в Ашхабаде. Также по площади проскакали всадники в национальных костюмах и с красным знаменем в руках. Следом прошла военная техника. Продолжили торжественное шествие участники акции "Бессмертный полк", ставшей международной.

Видео: YouTube/ Мир 24

В боях Великой Отечественной войны принимали участие более 300 тысяч жителей Туркменистана. 90 тысяч жителей Туркменской ССР погибли на полях сражений. Героями Советского Союза стали 112 человек.

Ранее "Страна" публиковала фоторепортаж с парада в Минске.

Мы также приводили разъяснение Александра Лукашенко, почему он не отказался от идеи провести праздничный парад.