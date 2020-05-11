В Харькове мужчина пытался украсть ценные вещи из авто. Когда его заметил полицейский, злоумышленник наехал на правоохранителя. Полиция пыталась остановить его выстрелами по колесам, но мужчина сбежал.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

"Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя. С ушибами полицейского доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле "Peugeot 206" серого цвета иностранной регистрации.

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