Украинский олигарх Ринат Ахметов планирует купить обанкротившийся металлургический комбинат в польском городе Ченстохова ( "ИСД Гута Ченстохова"). Зарегистрированная в Нидерландах подконтрольная миллиардеру фирма подала заявку в Управление защиты конкуренции и потребителей Польши о разрешении на покупку.

Об этом сообщает "Польское радио".

О планах Ахметова побороться за актив ранее писало издание "Gazeta Wyborcza". Теперь ее информация подтвердилась.

Ринат Ахметов, которому, по данным журнала Forbes, принадлежит имущество на сумму 6,5 млрд долларов США, считается самым богатым человеком в Украине.

Ранее "Страна" писала, что в Италии после карантина заработали металлургические заводы компании "Метинвест", принадлежащей украинскому олигарху.

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