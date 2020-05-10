В результате дорожно-транспортного происшествия в Бердянске погибли два человека. Еще трое находятся в больнице. По факту ДТП открыто уголовное дело.

Об этом пишет пресс-служба полиции Запорожской области.

В сообщении говорится, что 10 мая около 2:00 ночи в Бердянске произошло ДТП.

Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Lanos", местный житель 1999 года рождения, двигаясь по улице Макарова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Volkswagen", под управлением жителя Бердянска 1989 года рождения.

В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля "Daewoo Lanos", местный мужчина 1999 года рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое пассажиров, местных жителей 1999 и 2001 года, а также водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67 или 102.

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