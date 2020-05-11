В Украине с 11 мая ослабляются требования карантина, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Минздрав Украины изменил рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения на период карантина.

Текст соответствующего постановления МОЗ опубликован на сайте ведомства. Документ вступит в силу 11 мая.

Рекомендации разработаны на основании временного руководства Всемирной организации здравоохранения.

Поскольку в перечисленных учреждениях часто находятся люди из группы повышенного риска заражения, для обеспечения защиты их здоровья, а также здоровья работников и посетителей вводятся особые меры предосторожности. При этом в МОЗ предупредили, что меры по профилактике инфекций могут негативно сказаться на психическом здоровье тех, кто лечится в учреждениях, особенно в случае использования средств индивидуальной защиты и введения ограничений на посещение и коллективные мероприятия.

Итак, в Минздраве рекомендовали следующее.

Обучить работников профилактике инфицирования, регулярно в доступной форме информировать о путях передачи вируса тех, кто находится в учреждении. Обеспечить учреждения достаточным количеством жидкого мыла, бумажных полотенец и спиртосодержащих дезсредств для рук. Следить за наличием одноразовых салфеток и салфеток со спиртосодержащим антисептиком в местах общего пользования, Контролировать надлежащую утилизацию отходов в мусорки с крышкой. Обеспечивать СИЗ медицинских работников учреждения. По возможности провести вакцинацию персонала и лиц, длительно находящихся в учреждении, от гриппа и пневмококка. Разместить на территории памятки, плакаты и листовки о мероприятиях по профилактике. Разъяснять пациентам меры профилактики и помогать им соблюдать их. Контролировать соблюдение мер по профилактике инфекций. Не проводить групповые мероприятия в помещениях, кроме тех, которые существенно влияют на ход лечения и реабилитации. Обеспечить физическое дистанцирование участников групповых занятий и мероприятий, отмена которых невозможна. По возможности ввести поочередное посещение столовой или организовать питание в комнатах. Запретить посещение отдельных заведений в соответствии с постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211. В заведениях, на которые не распространяется запрет, ограничить число посетителей (не более одного человека к пациенту, за исключением посещения тяжелобольных родственниками и близкими). Проводить температурный скрининг посетителей. Не допускать к посещению лица, температура тела которых превышает 37,2°С. По возможности внедрить альтернативные способы коммуникации: телефонную или видео-связь. Либо установить пластиковые или стеклянные перегородки, которые следует дезинфицировать после посещений. Регулярно выявлять признаки ОРЗ у персонала. Людей с симптомами немедленно отстранять от исполнения обязанностей. В случае появления симптомов ОРЗ у лиц, находящихся в учреждении, необходимо изолировать их, по возможности в одноместной палате с вентиляцией.

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