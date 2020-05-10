В нескольких районах украинской столицы могут временно прекратить подачу воды. Причина - авария на Деснянской станции. На данный момент в нескольких районах временно снижено давление воды в водопроводной сети.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"При переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении.

Сейчас возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах, а других - холодная вода подается в полном объеме.

"Ремонтные бригады АО "АК "Киевводоканал" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее", - подчеркнули в КГГА.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве на Караваевых дачах из-за аварии на водопроводе провалился асфальт, движение остановлено.

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