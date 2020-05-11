Организаторы ежегодного Каннского кинофестиваля, которые ранее планировали из-за коронавируса перенести его с мая на лето, изменили решение. Они заявили, что в этом году знаменитого кинофорума не будет вообще.

Об этом пишет издание о моде и культуре The Blueprint.

Организаторы престижного мероприятия не видят возможности проведения кинофестиваля в другое время, а от идеи перенести его онлайн отказались сразу.

Отобранные фильмы планируется показать на других кинофестивалях, в том числе Венецианском. Список картин объявят в начале июня. Причем все картины, которые попадут в шорт-лист фестиваля, получат специальную отметку "Официально отобрано для Канн" (Cannes Official Selection). Это поможет им в дальнейшем с продвижением и продюсированием проката.

Директор Каннского фестиваля Фремо Тьерри сообщил, что американский кинорежиссер Спайк Ли останется президентом жюри в 2021 году.

До 2020 года Каннский кинофестиваль отменяли только один раз - в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.

Ранее "Страна" сообщала об отмене Чемпионата Европы - 2020 по легкой атлетике, который должен был пройти в Париже.

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