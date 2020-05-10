В Министерстве иностранных дел России выразили крайнее возмущение попыткой США исказить итоги разгрома нацизма и решающий вклад СССР. В дипломатическом ведомстве намерены обсудить эту тему с американской стороной.

Об этом сказано в Facebook ведомства.

"Не можем... пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании". В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества. Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США", - констатировали в МИД.

Там также отметили, что подобное отношение диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе. В документе акцентируются совместные усилия стран в борьбе с общим врагом.

В ведомстве считают, что реальные факты истории нельзя игнорировать - вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к России сегодня. Свидетельством тому стали многочисленные обоснованные отклики на странные высказывания Белого дома со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира.

"Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова"!" - заявили в МИД.

Российские дипломаты уверены, что тема подвига советских солдат не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Поэтому хотят провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами.

Напомним, в поздравлении к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны на странице Белого дома в Instagram пресс-служба написала, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами".

Под записью пользователи соцети оставили сотни возмущенных комментариев под этим заявлением.