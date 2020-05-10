Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал украинцам о том, как нужно себя вести после послабления карантина, чтобы не заболеть. Он напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

"11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами"- написал он.

Ляшко подчеркнул, что постановлениями Главного государственного санитарного врача были утверждены временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.

В частности, постановления регламентируют правила, которые должны будут соблюдаться при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты, при работе заведений общественного питания, в учреждениях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях, а также правила, которые должны соблюдаться при оказании стоматологической помощи в учреждениях стационарной психиатрической помощи и в учреждениях медико-социальной и социальной защиты населения.

Напомним, что мы публиковали инструкции МОЗ кафе и ресторанам в Украине, как обслуживать посетителей на карантине с 11 мая.

Также "Страна" писала, что Ляшко сообщил, при каком условии в Украине уже летом могут открыться детские сады.