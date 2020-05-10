В штате Нью-Йорк (США) трое детей скончались из-за воспалительного синдрома. В Великобритании также зафиксирован рост случаев выявления этого синдрома. Врачи связывают его с заражением коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, информацию о смерти детей в США озвучил на пресс-конференции 10 мая губернатор штата Эндрю Куомо.

Власти штата начали фиксировать у детей синдром системного воспалительного ответа не так давно. Его связывают с заражением коронавирусом, так как у многих маленьких пациентов был положительный анализ на антитела к новому вирусу.

"Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев", - сказал Куомо.



По данным властей, синдром в основном наблюдается у детей от года и учащихся начальной школы, которым 6-11 лет. У них проявляются симптомы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.

По словам губернатора, при поступлении детей в больницу у них не наблюдали симптомов, которые обычно связывают с коронавирусом. В частности, не было затруднения дыхания.



Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа. Он проявляется в виде болей в животе и проблем с сердцем.

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