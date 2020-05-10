Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который сообщил, когда в Украине будет работать метро, рассказал, когда в стране могут открыться детские сады.

По словам Ляшко, это можно будет сделать, если летом будет меньше распространяться коронавирус.

Об этом санврач рассказал "РБК-Украина".

В Минздраве считают, что ситуация с эпидемией должна улучшиться, чтобы открылись дошкольные детские учреждения. Также в ведомстве наблюдают за тем, как сезонность повлияет на ход эпидемии.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, может быть, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях (нововыявленных больных Covid-19 ежедневно - Ред.) и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал Ляшко.

Напомним, с понедельника, 11 мая, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Мы рассказывали, как будут работать непроводовольственные магазины после ослабления карантинных мер.

Также мы писали, как Киев начнет выходить из карантина 12 мая.