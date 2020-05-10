Во Львовской области решили не смягчать условия карантина. Для жителей региона послаблений не будет 15 мая. Это связано с увеличением числа зараженных.

Такое решение приняла Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания в воскресенье, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сообщил заместитель главы Львовской ОГА Тараса Греня.

В частности, за минувшие сутки ПЦР-тесты подтвердили наличие коронавируса у 54 жителей Львовщины, два больных умерли.

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