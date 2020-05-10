Инструкции МОЗ кафе и ресторанам в Украине, как обслуживать посетителей на карантине с 11 мая
С 11 мая в Украине смягчаются требования и противоэпидемические мероприятия в заведениях общественного питания, введенные на период коронавирусного карантина.
Полный текст соответствующего постановления МОЗ опубликован на сайте ведомства. Документ вступит в силу 11 мая.
В заведениях общественного питания следует соблюдать следующие правила.
- Перед началом смены проводить температурный скрининг всем работникам. Людей с температурой выше 37,2°С или с признаками ОРВИ не допускать к исполнению обязанностей. Дезинфицировать контактные термометры.
- Проводить обслуживание исключительно на вынос по предварительному заказу, а также на открытых летних площадках, обеспечивая соблюдение дистанции 1,5 метра между местами для сидения и размещая не более двух клиентов за столом (без учета детей младше 14 лет). По возможности заменить обшитые тканью или другими мягкими материалами сиденья на те, которые можно дезинфицировать.
- Обслуживание клиентов в помещениях запрещается. Вход в помещение разрешается исключительно для пользования санузлами, проходами и лестницами, ведущими к летних площадкам на крыше.
- Ожидать очереди в санузел, расположенный в помещении, можно только снаружи. Путь к санузлу следует отгородить от остального помещения заведения.
- В зоне обслуживания необходимо организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией изопропилового спирта более 60% и этилового спирта более 70%. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
- Заказ можно делать дистанционно, через специально оборудованное окно или непосредственно работнику заведения, обслуживающему клиентов на открытых площадках.
- Выдача клиентам бумажных меню запрещена. Меню должны быть размещены для бесконтактного ознакомления у входа или у места принятия заказа - в количестве, достаточном, чтобы избежать скопления людей.
- Выдавать заказы клиентам или официантам, а также рассчитываться с клиентами можно через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. При этом клиенты и официанты не должны входить в помещение. Следует обеспечить возможность безналичного (бесконтактного) расчета, а место выдачи оборудовать столиком (полочкой).
- Выдачу заказов на вынос проводить в закрытой таре. Разрешается использовать многоразовую посуду при условии ее мытья при высоких температурах в посудомоечной машине с использованием моющих средств.
- Администрация и персонал сами контролируют, чтобы не скапливалась очередь рядом местом выдачи заказов. В местах потенциального скопления людей нужно нанести маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м.
- Работники заведений общественного питания должны носить маску или респиратор, очки и одноразовые перчатки. После каждой смены СИЗ нужно тщательно мыть руки с мылом. Администрация заведения должна провести обучение работников правилам использования и утилизации СИЗ.
- В санузлах постоянно должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца. Использование многоразовых полотенец запрещено.
- Следует информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания на сайтах и в социальных сетях.
- Проводить влажную уборку помещений и поверхностей на летних площадках (ручек дверей, мест сидения, раковин, столов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже, чем каждые 2 часа, перед открытием и после окончания рабочего дня.
- Централизованно собирать использованные СИЗ, бумажные салфетки в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.
- Временно отстранить от работы лиц из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями).
Работники общепита должны:
- регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже, чем раз в 3 часа и после посещения общественных мест;
- воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Ранее "Страна" публиковала карантинные правила для офисов.
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