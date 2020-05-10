В карантин посидеть в кафе можно будет только на летней площадке. Фото: pixabay.com

С 11 мая в Украине смягчаются требования и противоэпидемические мероприятия в заведениях общественного питания, введенные на период коронавирусного карантина. 

Полный текст соответствующего постановления МОЗ опубликован на сайте ведомства. Документ вступит в силу 11 мая.

В заведениях общественного питания следует соблюдать следующие правила.

  1. Перед началом смены проводить температурный скрининг всем работникам. Людей с температурой выше 37,2°С или с признаками ОРВИ не допускать к исполнению обязанностей. Дезинфицировать контактные термометры.
  2. Проводить обслуживание исключительно на вынос по предварительному заказу, а также на открытых летних площадках, обеспечивая соблюдение дистанции 1,5 метра между местами для сидения и размещая не более двух клиентов за столом (без учета детей младше 14 лет). По возможности заменить обшитые тканью или другими мягкими материалами сиденья на те, которые можно дезинфицировать.
  3. Обслуживание клиентов в помещениях запрещается. Вход в помещение разрешается исключительно для пользования санузлами, проходами и лестницами, ведущими к летних площадкам на крыше.
  4. Ожидать очереди в санузел, расположенный в помещении, можно только снаружи. Путь к санузлу следует отгородить от остального помещения заведения.
  5. В зоне обслуживания необходимо организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией изопропилового спирта более 60% и этилового спирта более 70%. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
  6. Заказ можно делать дистанционно, через специально оборудованное окно или непосредственно работнику заведения, обслуживающему клиентов на открытых площадках.
  7. Выдача клиентам бумажных меню запрещена. Меню должны быть размещены для бесконтактного ознакомления у входа или у места принятия заказа - в количестве, достаточном, чтобы избежать скопления людей.
  8. Выдавать заказы клиентам или официантам, а также рассчитываться с клиентами можно через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. При этом клиенты и официанты не должны входить в помещение. Следует обеспечить возможность безналичного (бесконтактного) расчета, а место выдачи оборудовать столиком (полочкой).
  9. Выдачу заказов на вынос проводить в закрытой таре. Разрешается использовать многоразовую посуду при условии ее мытья при высоких температурах в посудомоечной машине с использованием моющих средств.
  10. Администрация и персонал сами контролируют, чтобы не скапливалась очередь рядом местом выдачи заказов. В местах потенциального скопления людей нужно нанести маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м.
  11. Работники заведений общественного питания должны носить маску или респиратор, очки и одноразовые перчатки. После каждой смены СИЗ нужно тщательно мыть руки с мылом. Администрация заведения должна провести обучение работников правилам использования и утилизации СИЗ.
  12. В санузлах постоянно должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца. Использование многоразовых полотенец запрещено.
  13. Следует информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания на сайтах и в социальных сетях.
  14. Проводить влажную уборку помещений и поверхностей на летних площадках (ручек дверей, мест сидения, раковин, столов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже, чем каждые 2 часа, перед открытием и после окончания рабочего дня.
  15. Централизованно собирать использованные СИЗ, бумажные салфетки в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.
  16. Временно отстранить от работы лиц из группы риска (старше 60 лет и с  хроническими заболеваниями).

Работники общепита должны:

  • регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже, чем раз в 3 часа и после посещения общественных мест;
  • воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" публиковала карантинные правила для офисов.

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