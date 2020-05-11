С выездом украинцев на работу за границу - снова "непонятки".

После серии скандалов вокруг чартеров с украинскими заробитчанами в Европу, которые власти то отменяли, то пускали, появилась информация о том, что для поездки за рубеж нужно получать разрешение от МИДа и что пускать будут только тех, у кого есть вид на жительство. То есть ни тем, у кого есть британские визы (например, невесты), ни сезонным рабочим не разрешат выезжать под предлогом карантина.

Об ограничениях сообщило посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook со ссылкой на информацию от МИДа.

Украинцы, которые имеют право на проживание в Великобритании, и которые хотят уехать из Украины, должны сообщить о своем желании британское посольство и предоставить информацию о себе и запланированное путешествие. Далее дипломаты формируют список желающих выехать и отправляют его в МИД Украины.

Правда, данные о том, что нужно получать спецразрешение в МИД, в посте посольства удалили после резонанса в медиа и тысячи репостов. Но даже без этого из сообщения следует, что сезонные рабочие не смогут выехать в страну, да и те, у кого есть ВНЖ, должны пройти "подтверждение" у украинских властей (что похоже на разрешение, только другими словами).

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины право на постоянное проживание в других государствах могут выехать из Украины", - сообщили "Страна" в посольстве Британии.

В МИД Украины открестились от препятствий для выезда.

"Дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу не вводилось, разрешений получать не нужно", - сообщили нам в пресс-службе МИДа.

Как пояснили в МИД, они якобы лишь сообщили посольствам, что на время карантина закрыты аэропорты. И из комментария министерства можно сделать вывод, что как раз на вылет нужны некие разрешения, но это было сказано не очень внятно. Судя по всему речь идет о разрешении на вылет рейсов.

В любом случае без всяких разрешений украинцы могут выехать из страны через открытые автомобильные пункты пропуска (если, конечно, у них есть право на въезд в соседние страны).

В МИД также говорят, что не запрещали чартеры с сезонными работниками. В то же время, по информации наших источников в дипломатических кругах, украинские власти пытаются придумать схему, как не дать вылететь чартерам.

"Посольства и правда должны отправлять списки выезжающих на согласование, неформально. Разрешения на выезд - один из вариантов, который пробовали ввести, только выдавать их должен был бы не МИД, у него нет таких полномочий, а Госпогранслужба. Это касается только аэропортов, а не наземной границы", - говорит источник.

В Госпогрансужбе "Стране" заявили, что никаких распоряжений о выдаче разрешений им не поступало.

В целом вокруг выезда украинцев и, в частности, сезонных работников, власти напустили тумана.

В экспертной среде противоречивую информацию о разрешениях объясняют возможными "торгами" по этому вопросу.

"Официально запрета нет, но мало того, что содействия и помощи нет - видно, что есть какое-то противодействие и подковерные игрища. Впечатление, что продолжаются какие-то торги на этой ситуации", - говорит эксперт по миграции Олег Данильчук.

Тем временем заявки на чартерные рейсы для украинских заробитчан снова прислала Финляндия, а также Германия, Италия и Польша.

По данным нашего источника в дипломатических кругах, в мае должно вылететь несколько финских рейсов.

"Пока тем, кто летит, не сообщали о необходимости разрешений. Но все еще может поменяться, все зависит от договоренностей", - говорит источник.

Кстати, Финляндия, которая запрашивала на работы в поля около тысячи украинцев (полетели пока 200), увеличила квоту на рабочих втрое, а вскоре собирается их отменять.

В агентствах по трудоустройству обещают запустить автобусы в Финляндию через Беларусь.

По данным президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, в Европе готовы трудоустроить на сборе урожая сотни тысяч украинцев

"Популярнее всего Польша, где для работы достаточно биометрического паспорта и приглашения на работу, которое несложно получить. Трудовые мигранты, которые вернулись домой, сейчас ждут восстановления транспортного сообщения со странами Европы. Европейские правительства активно поддерживают собственные бизнесы и должны достаточно быстро преодолеть кризисные явления в экономике. Например, в Польше правительство решило кредитовать 670 тысяч предприятий ради помощи в преодолении последствий карантина и экономических проблем. И если эти бизнесы проработают один год после этого, то они смогут не возвращать 75% этих денег государству. Украинская власть не сможет остановить отток граждан за границу, потому что для этого нужно обеспечить устойчивый экономический рост в течение нескольких лет. Принудительно не выпускать людей из страны не получится, потому что этого украинское общество не допустит", - говорит нам Воскобойник.

Источник "Страны" в дипломатических кругах также говорит, что заробитчан будут выпускать без ограничений, при условии, если их будут принимать в Европе.

"Несмотря на все попытки ограничить авиасообщение - этого не получится. Потому что нет никакого логического объяснения почему нельзя выпускать украинцев на заработки в Европу, если у них нет работы в Украине. Другой вопрос, что разговоры о том, что Европа хочет завозить чартерами сотни тысяч работников - это, судя по всему, преувеличение. Чартеры могут перевезти тысячи работников. Ну, если каждый день будут летать - десятки тысяч. Но этого не будет. Нереально и дорого. Главная проблема - что сама Европа пока не готова принимать большое число заробитчан извне. У них у самих большая безработица. Поэтому постепенно трудовые потоки будут закольцовываться внутри самой Европы. Вот об этом стоит думать. Проблема не в том, что Украине не выпускает. Проблема в том, что ЕС фактически закрылся от иностранцев", - говорит источник.