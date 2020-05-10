Министерство охраны здоровья утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина в местах торговли продовольственными и непродовольственными товарами (кроме рынков). Введение новых требований связано с распространением коронавирусной болезни в Украине.

Текст соответствующего постановления, утвержденного 9 мая, опубликован на сайте МОЗ. Оно вступает в силу с 11 мая.

На предотвращение осложнения эпидемической ситуации направлены следующие рекомендации.

Всем работникам нужно измерять температуру перед началом смены. Не допускать к работе людей, чья температура выше 37,2°С. Дезинфицировать контактные термометры после каждого использования. На входе в заведение торговли, а также на каждом входе в ТРЦ разместить информационные материалы по профилактике коронавирусной болезни и призыв оставаться дома при наличии признаков ОРВИ. Организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией изопропилового спирта более 60% и этилового спирта более 70%. Разрешать людям находиться в заведении из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания одновременно. Соблюдать дистанцию 1,5 м. Допускать посетителей только в респираторе или защитной маске. Обеспечивать недопущение очередей. Нанести временную маркировку для соблюдения дистанции в очереди. Ручки корзинок и тележек для покупок обрабатывать дезсредством. Обработанные тележки располагать отдельно с табличкой "продезинфицированы". Следить за ношением работниками медицинских масок и одноразовых перчаток. После каждой смены СИЗ работники должны тщательно мыть руки. Администрации необходимо провести обучение работников о правилах использования и утилизации СИЗ. Обеспечить постоянное наличие в санузлах жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено. Информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания в заведении и на официальных сайтах. Проводить влажную уборку производственных помещений и поверхностей (ручек дверей, мест сидения, раковин) с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 2 часа, перед открытием и после окончания рабочего дня. Централизовано собирать и утилизировать использованные СИЗ и бумажные салфетки. Ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях. Временно отстранить от работы лиц из групп риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями).

Работники заведений должны:

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа и после посещения общественных мест;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" публиковала аналогичные рекомендации МОЗ для прачечных, химчисток, точек ремонта обуви.

Также Минздрав разъяснил сотрудникам офисов, как в условиях карантина нужно принимать клиентов.