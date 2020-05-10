В странах Африки хотят покупать растительное лекарство от коронавируса нового типа. У него не было проверок на действенность, но правительство Мадагаскара заявляет, что оно способно вылечить пациентов от Covid-19.

Судя по всему речь идет о препарате на основе полыни, разработанном местными медиками.

Об этом сообщает Reuters.

Препарат на основе растения, обладающего противомалярийными свойствами, был разработан Малагасийским институтом прикладных исследований. Его представил общественности президент Мадагаскара Андри Радзуэлиной. Глава государства заявляет, что он лечит болезнь, которую вызывает коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что этот препарат не прошел ни одного исследования на эффективность и безопасность. Несмотря на это, некоторые страны Африки заявили о желании приобрести "лекарство".

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