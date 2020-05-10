У берегов Экваториальной Гвинеи, что расположена на африканском континенте, пираты напали на судно. Они похитили украинца, который был членом экипажа.

Как сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных лел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

По его словам, в воскресенье, 10 мая, получена информация о том, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) осуществлено пиратское нападение на судно RIO MITONG. На нем был флаг Коморских островов, судовладелец бельгийская компания SMART S & P SA, оператор судна - ITS INTERNATIONAL TRADE.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна", - сообщил Погорельцев.

На данный момент Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компанией-судовладельцем и оператором судна. В МИД проверяют информацию о захвате и выясняют все обстоятельства.

Посольства Украины в Сенегале (отвечает за Экваториальную Гвинею) и Нигерии (ближайшее дипломатическое учреждение к месту происшествия) обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.

Ранее "Страна" писала, что у берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и захватили и вывезли в неизвестном направлении одного гражданина Украины.

Также мы рассказывали, что украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на родину.