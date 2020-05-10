В Харьковской области за сутки обнаружили 44 новых случая заболевания коронавирусом нового типа. Больше, чем половина инфицированных находится в Харькове.

Об этом написал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Telegram.

За прошедшие сутки в Харькове выявлены 26 инфицированных коронавирусом. Всего в городе зафиксировано около 60% всех случаев болезни Covid-19 по области.

По словам Кучера, также скончались 2 человека - харьковчанки (48 и 56 лет). У обеих были серьезные сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Харьковской области выявили 572 человек, зараженных коронавирусом. При этом 67 человек выздоровели, 16 - умерли.

Напомним, что по состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждены 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный. За сутки от болезни умерли 15 человек.

Ранее "Страна" писала, что в России сообщили, почему с приходом жары станет больше зараженных коронавирусом.