На Ивано-Франковщие очередной скандал на этнической почве.

Не успела остыть тема с насильственным выселением из города живущих там ромов, как полиция снова отличилась. Она потребовала у еврейской общины список ее членов - даже не пояснив, почему.

В соцсетях начали писать, что последний раз "список евреев" здесь требовали при нацистской оккупации. "Страна" разбиралась в истории.

Что произошло в Коломые

Полиция Ивано-Франковской области затребовала у еврейской общины города Коломыя список ее членов с мобильными телефонами. А также предложила указать на студентов еврейской национальности, учащихся в вузах Коломыи.

Письмо полицейских, датированное еще февралем, опубликовал сегодня глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. На момент публикации материала полиция его не опровергла.

В нем говорится, что информацию запрашивает Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции. Который в том числе занимается "борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями".

То есть в письме содержится "тонкий" намек на то, что евреи - этническая преступная организация.

Глава местной еврейской общины Яков Залищикер ответил полицейским, что данная информация может быть предоставлена только в рамках уголовных дел. Хотя о них в обращении правоохранителей ничего не было сказано. В чем и есть главная скандальность ситуации.

По сути, полиция незаконно собирает персональные данные людей по этническому признаку, причем делает это в открытую - официальными запросами.

"Сначала с почестями похоронили ветерана СС Галичина". Реакция соцсетей

"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провел параллели с историей опубликовавший скандальное письмо Эдуард Долинский.

"Сначала они высылали ромов", - пишет журналистка "Страны" Олеся Медведва, напоминая заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который призывал выселить людей цыганской национальности из города.

"А чему вы, простите, удивляетесь?

Сначала мэр Ивано-Франковска с почестями похоронил ветерана дивизии СС Галичина, стоя в окружении переодетых эсэсовцами персонажей.

А потом местный начальник полиции затребовал список местных евреев.

А что, простите, должен делать начальник полиции в такой ситуации, как не потребовать список евреев?

Вы чего от них ждали, а?", - пишет нардеп Макс Бужанский.

"А вы случайно там у себя ничего не перепутали? На бланк ещё добавьте, что вы вспомогательная полиция и эмблему Вермахта. Ну и переодеть личный состав в соответствующую форму тоже лишним не будет. Обречённые идиоты", - комментирует юрист Андрей Портнов.