С 11 мая в офисах придется соблюдать новые ограничения. Фото: pixabay.com

Минздрав Украины утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при приеме посетителей в офисных помещениях на период карантина. Разработка рекомендаций связана с распространением коронавирусной болезни в стране.

Полный текст соответствующего постановления размещен на сайте МОЗ. Документ вступит в силу 11 мая.

Руководство офисов обязано соблюдать следующие правила.

  1. Перед началом смены проводить температурный скрининг всем работникам. При выявлении людей с температурой выше 37,2°С или признаками ОРВИ не допускать их к исполнению обязанностей. Дезинфицировать контактные термометры.
  2. Допускать в помещение работников и посетителей только в респираторе или защитной маске.
  3. Вести прием по предварительной записи с соблюдением временного интервала, который позволяет исключить контакт между посетителями. Ожидать приема визитерам следует вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.
  4. На входе в помещение оборудовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией изопропилового спирта более 60% и этилового спиртов более 70%. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
  5. Одновременно допускать посетителей из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания.
  6. Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию ​​не менее 1,5 метра. Рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы должны быть недоступны для клиентов.
  7. Следить за наличием жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено.
  8. Информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания при входе в заведение, при записи по телефону и на официальных сайтах.
  9. Нанести маркировку, в том числе и за пределами заведения, помогающую соблюдать дистанцию.
  10. Проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств и проветривание не реже чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня.
  11. Централизовано собирать использованные СИЗ и бумажные салфетки в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.
  12. Временно отстранить от работы людей из группы риска  - старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Работники офисов должны:

  • регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа и после посещения общественных мест;
  • воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, как в Украине на карантине должны работать стоматологические кабинеты. Также министерство разработало аналогичные рекомендации для прачечных и химчисток.

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