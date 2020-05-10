Инструкции МОЗ сотрудникам офисов, как принимать посетителей на карантине с 11 мая
Минздрав Украины утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при приеме посетителей в офисных помещениях на период карантина. Разработка рекомендаций связана с распространением коронавирусной болезни в стране.
Полный текст соответствующего постановления размещен на сайте МОЗ. Документ вступит в силу 11 мая.
Руководство офисов обязано соблюдать следующие правила.
- Перед началом смены проводить температурный скрининг всем работникам. При выявлении людей с температурой выше 37,2°С или признаками ОРВИ не допускать их к исполнению обязанностей. Дезинфицировать контактные термометры.
- Допускать в помещение работников и посетителей только в респираторе или защитной маске.
- Вести прием по предварительной записи с соблюдением временного интервала, который позволяет исключить контакт между посетителями. Ожидать приема визитерам следует вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.
- На входе в помещение оборудовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией изопропилового спирта более 60% и этилового спиртов более 70%. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук.
- Одновременно допускать посетителей из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания.
- Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 1,5 метра. Рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы должны быть недоступны для клиентов.
- Следить за наличием жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено.
- Информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания при входе в заведение, при записи по телефону и на официальных сайтах.
- Нанести маркировку, в том числе и за пределами заведения, помогающую соблюдать дистанцию.
- Проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств и проветривание не реже чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня.
- Централизовано собирать использованные СИЗ и бумажные салфетки в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.
- Временно отстранить от работы людей из группы риска - старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.
Работники офисов должны:
- регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 3 часа и после посещения общественных мест;
- воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, как в Украине на карантине должны работать стоматологические кабинеты. Также министерство разработало аналогичные рекомендации для прачечных и химчисток.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.