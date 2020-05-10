В селе Топорище Хорошевского района Житомирской области пьяный водитель трактора угрожал патрульным полицейским. Коростышевская местная прокуратура обвинила мужчину в угрозах насилием работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает сайт "Житомир-экспресс".

Происшествие произошло еще в один из мартовских дней около двух часов ночи.

По данным следствия, 49-летний житель села ехал на тракторе по улице и нарушил правила дорожного движения. Остановив нарушителя, патрульные полиции выяснили, что водитель пьян. Они начали составлять в отношении него протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Селянину это не понравилось. Чтобы помешать стражам порядка, он стал требовать вернуть ему водительское удостоверение. Держа в руках за спиной мачете, он угрожал насилием патрульным, вел себя грубо, оказывал физическое противодействие и ругался матом.

Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 345 УК Украины в отношении дебошира направлен в суд для рассмотрения по существу. Делом будет заниматься Володарск-Волынский районный суд.

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