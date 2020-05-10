Как в Украине на карантине будут работать прачечные, ателье и химчистки. Фото: pixabay

В Украине с 11 мая постепенно смягчат карантинные мероприятия. В числе послаблений будет разрешена работа учреждений для индивидуального бытового обслуживания населения. Это прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды.

Министерство охраны здоровья предложило для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям при работе таких мест. Соответствующий проект распоряжения утвердил главный санитарный врач.

В проекте приведены правила, которых должны придерживаться предприниматели, чьи предприятия открываются с 11 числа. 

Список рекомендаций следующий:

  1. Перед началом смены измерять температуру всем работникам. Людей с температурой выше 37,2°С или с признаками респираторных заболеваний допускать к работе нельзя.
  2. При измерении температуры тела контактным термометром обеспечить его дезинфекцию.
  3. Прием клиентов организовать так, чтобы очереди были снаружи, а люди соблюдали принцип социального дистанцирования (1,5 м).
  4. Присутствие посторонних лиц и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается.
  5. На входе в помещение нужно оборудовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.
  6. Допускать клиентов только в средствах индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.
  7. Использование персоналом медицинских масок и одноразовых перчатки.
  8. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и уборка поверхностей, дезинфекция инструментов многоразового использования.

Субъект хозяйственной деятельности также должен:

  • обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль их использования;
  • информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания при входе в заведение, при записи по телефону и на официальном сайте (в соцсети);
  • нанести временную маркировку, в том числе за пределами заведения, чтобы избегать скопления людей и контролировать соблюдение дистанции в 1,5 м;
  • проводить влажную уборку с дезсредствами в конце смены и проветривание не реже, чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;
  • временно отстранить от работы лиц из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями).

Работники должны:

  • регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками;
  • прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой рукой в ​​локте или одноразовой салфеткой;
  • воздерживаться от прикосновений к лицу руками;
  • воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

 

Скриншот: МОЗ

Скриншот: МОЗ

Скриншот: МОЗ

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