В Украине с 11 мая постепенно смягчат карантинные мероприятия. В числе послаблений будет разрешена работа учреждений для индивидуального бытового обслуживания населения. Это прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды.

Министерство охраны здоровья предложило для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям при работе таких мест. Соответствующий проект распоряжения утвердил главный санитарный врач.

В проекте приведены правила, которых должны придерживаться предприниматели, чьи предприятия открываются с 11 числа.

Список рекомендаций следующий:

Перед началом смены измерять температуру всем работникам. Людей с температурой выше 37,2°С или с признаками респираторных заболеваний допускать к работе нельзя. При измерении температуры тела контактным термометром обеспечить его дезинфекцию. Прием клиентов организовать так, чтобы очереди были снаружи, а люди соблюдали принцип социального дистанцирования (1,5 м). Присутствие посторонних лиц и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается. На входе в помещение нужно оборудовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Допускать клиентов только в средствах индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот. Использование персоналом медицинских масок и одноразовых перчатки. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и уборка поверхностей, дезинфекция инструментов многоразового использования.

Субъект хозяйственной деятельности также должен:

обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль их использования;

информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания при входе в заведение, при записи по телефону и на официальном сайте (в соцсети);

нанести временную маркировку, в том числе за пределами заведения, чтобы избегать скопления людей и контролировать соблюдение дистанции в 1,5 м;

проводить влажную уборку с дезсредствами в конце смены и проветривание не реже, чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;

временно отстранить от работы лиц из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями).

Работники должны:

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками;

прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой рукой в ​​локте или одноразовой салфеткой;

воздерживаться от прикосновений к лицу руками;

воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Скриншот: МОЗ

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