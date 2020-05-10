Как в Украине на карантине будут работать прачечные, химчистки, ателье и мастерские по ремонту обуви. Документ
В Украине с 11 мая постепенно смягчат карантинные мероприятия. В числе послаблений будет разрешена работа учреждений для индивидуального бытового обслуживания населения. Это прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды.
Министерство охраны здоровья предложило для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям при работе таких мест. Соответствующий проект распоряжения утвердил главный санитарный врач.
В проекте приведены правила, которых должны придерживаться предприниматели, чьи предприятия открываются с 11 числа.
Список рекомендаций следующий:
- Перед началом смены измерять температуру всем работникам. Людей с температурой выше 37,2°С или с признаками респираторных заболеваний допускать к работе нельзя.
- При измерении температуры тела контактным термометром обеспечить его дезинфекцию.
- Прием клиентов организовать так, чтобы очереди были снаружи, а люди соблюдали принцип социального дистанцирования (1,5 м).
- Присутствие посторонних лиц и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается.
- На входе в помещение нужно оборудовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активного вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта.
- Допускать клиентов только в средствах индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.
- Использование персоналом медицинских масок и одноразовых перчатки.
- После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и уборка поверхностей, дезинфекция инструментов многоразового использования.
Субъект хозяйственной деятельности также должен:
- обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и организовать контроль их использования;
- информировать клиентов об ограничениях и условиях обслуживания при входе в заведение, при записи по телефону и на официальном сайте (в соцсети);
- нанести временную маркировку, в том числе за пределами заведения, чтобы избегать скопления людей и контролировать соблюдение дистанции в 1,5 м;
- проводить влажную уборку с дезсредствами в конце смены и проветривание не реже, чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;
- временно отстранить от работы лиц из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями).
Работники должны:
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками;
- прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой рукой в локте или одноразовой салфеткой;
- воздерживаться от прикосновений к лицу руками;
- воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы ОРВИ;
- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Скриншот: МОЗ
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