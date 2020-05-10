Минздрав объяснил, как должны работать стоматологические кабинеты в условиях карантина
Министерство охраны здоровья утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании стоматологической помощи в период карантина. Публикация рекомендаций связана с распространением коронавирусной болезни в Украине.
Полный текст документа опубликован на сайте МОЗ.
В ведомстве отметили, что при оказании стоматологической помощи риск передачи коронавируса является крайне высоким. Поэтому нужно проводить профилактику заражения в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными приказом МОЗ от 28 марта 2020 года № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью".
Кроме того, необходимо делать следующее.
- Все работники, предоставляющие стоматологическую помощь, должны проходить температурный скрининг перед началом смены. Работники с температурой выше 37,2°С или признаками ОРВИ не допускаются к исполнению обязанностей.
- Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Интервал между пациентами должен быть не менее 15 минут для исключения контакта между ними и проведения уборки/дезинфекции. Ожидание в клинике запрещается (если только речь не идет о родителе, сопровождающем ребенка до 14 лет или помощника лица с инвалидностью).
- Минимум за день до приема пациента нужно опросить его о состоянии здоровья и контактах с другими больными ОРВИ.
- В случае выявления признаков ОРВИ или контакта с больным коронавирусной болезнью в течение последних 14 дней предоставление плановой стоматологической медицинской помощи откладывается.
- Передвижение пациентов должно быть организовано так, чтобы предотвратить непосредственный контакт между ними.
- Рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы, а также детские игрушки должны быть недоступны для пациентов.
- При входе в кабинет необходимо организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов.
- При оказании стоматологической помощи следует использовать экстраоральную рентгенограмму зубов, чтобы предотвратить выделение слюны и кашля, которые могут вызвать интраоральные техники.
- Необходимо избегать или минимизировать манипуляции, продуцирующие образование капель или аэрозолей, стараться использовать ручной инструмент. Обязательно нужно применять слюноотсосы.
- Желательно выбирать протоколы лечения, которые минимизируют количество следующих посещений.
- Нужно соблюдать гигиену рук, защищать органы дыхания и зрения, использовать одноразовые халаты, шапочки, безопасные методы введения инъекций, стерилизации инструментов и приспособлений, проводить дезинфекцию поверхностей и помещений.
- Следует обеспечить изолированное расположение пациента в стоматологическом кабинете.
- Средства индивидуальной защиты нужно снимать в кабинете, где оказывалась медицинская помощь. Запрещается покидать помещение в СИЗ, использованных во время приема.
- Нужно убирать кабинет после каждого пациента и проводить дезинфекцию СИЗ многократного использования (защитные очки или щитки). Также после каждого приема необходимо проветривать помещения не менее 15 минут.
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