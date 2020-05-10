Министерство охраны здоровья утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании стоматологической помощи в период карантина. Публикация рекомендаций связана с распространением коронавирусной болезни в Украине.

Полный текст документа опубликован на сайте МОЗ.

В ведомстве отметили, что при оказании стоматологической помощи риск передачи коронавируса является крайне высоким. Поэтому нужно проводить профилактику заражения в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными приказом МОЗ от 28 марта 2020 года № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью".

Кроме того, необходимо делать следующее.

Все работники, предоставляющие стоматологическую помощь, должны проходить температурный скрининг перед началом смены. Работники с температурой выше 37,2°С или признаками ОРВИ не допускаются к исполнению обязанностей. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Интервал между пациентами должен быть не менее 15 минут для исключения контакта между ними и проведения уборки/дезинфекции. Ожидание в клинике запрещается (если только речь не идет о родителе, сопровождающем ребенка до 14 лет или помощника лица с инвалидностью). Минимум за день до приема пациента нужно опросить его о состоянии здоровья и контактах с другими больными ОРВИ. В случае выявления признаков ОРВИ или контакта с больным коронавирусной болезнью в течение последних 14 дней предоставление плановой стоматологической медицинской помощи откладывается. Передвижение пациентов должно быть организовано так, чтобы предотвратить непосредственный контакт между ними. Рекламные брошюры, журналы и другие полиграфические материалы, а также детские игрушки должны быть недоступны для пациентов. При входе в кабинет необходимо организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов. При оказании стоматологической помощи следует использовать экстраоральную рентгенограмму зубов, чтобы предотвратить выделение слюны и кашля, которые могут вызвать интраоральные техники. Необходимо избегать или минимизировать манипуляции, продуцирующие образование капель или аэрозолей, стараться использовать ручной инструмент. Обязательно нужно применять слюноотсосы. Желательно выбирать протоколы лечения, которые минимизируют количество следующих посещений. Нужно соблюдать гигиену рук, защищать органы дыхания и зрения, использовать одноразовые халаты, шапочки, безопасные методы введения инъекций, стерилизации инструментов и приспособлений, проводить дезинфекцию поверхностей и помещений. Следует обеспечить изолированное расположение пациента в стоматологическом кабинете. Средства индивидуальной защиты нужно снимать в кабинете, где оказывалась медицинская помощь. Запрещается покидать помещение в СИЗ, использованных во время приема. Нужно убирать кабинет после каждого пациента и проводить дезинфекцию СИЗ многократного использования (защитные очки или щитки). Также после каждого приема необходимо проветривать помещения не менее 15 минут.

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