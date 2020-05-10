В Кабинете министров Украины опубликовали инфографику, на которой кратко объясняется, как Украина начнет выходить из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Первый этап выхода начинается уже с понедельника, 11 мая. Правительство снимает некоторые ограничения, но много остается закрытым.

Инфографику опубликовала прес-служба правительства.

Так, Кабмин разрешил открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.

Смогут возобновить деятельность музеи, музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения карантина.

Останутся закрытыми учебные заведения, а также спотивные клубы и фитнес-центры. Общественный транспорт также не будет работать.

Фото: Кабмин

Мы рассказывали, как Киев начнет выходить из карантина 12 мая.

Также "Страна" писала, что обязательное ношение масок в общественных местах, введенное в Украине с 6 апреля, могут отменить до конца лета. Снятие этой меры карантина произойдет только при условии снижения количества новых случаев Covid-19.