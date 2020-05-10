Врач-эпидемиолог Джон Райт из Королевской больницы Брэдфорда (Великобритания) подозревает, что коронавирус завезли в страну минимум за месяц до официальной регистрации первой вспышки 31 января. Вероятно, Covid-19 еще в середине зимы переболели члены любительского хора.

Об этом пишет "Русская служба ВВС".

По словам Райта, он получил электронное письмо от жительницы Брэдфорда Джейн Холл. Женщина писала, что она и ее друзья, возможно, заразились Covid-19 раньше конца января, когда был зафиксирован первый случай заражения в Британии.

Джейн поет в двух хорах: "Голоса Йоркшира" и любительском местном хоре "А теперь все вместе!". Она утверждает, что с начала января симптомы, схожие с Covid-19, были у хористов обоих коллективов.

Среди первых заболевших певцов оказался партнер мужчины, вернувшегося 17 или 18 декабря из командировки в Ухань и начавшего резко кашлять.

"Мой товарищ по хору заболел в середине января. Затем моя лучшая подруга Кристина заболела, а потом и я свалилась в первые выходные февраля", - рассказала Джейн.

Далее она описала свои симптомы: резкая боль в горле, высокая температура, головная боль, страшная усталость, сухой кашель без отхаркивания. Со временем появились затрудненное дыхание, будто сквозь вязкую массу, и отсутствие обоняния.

Когда ей стало лучше, она пошла навестить своего заболевшего приятеля Саймона. Тот признался, что у него пропал вкус.

Таким образом, Джейн описала классические симптомы для Covid-19.

Также выяснилось, что в числе первых заболевших хористов стал руководитель "А теперь все вместе!" Крис Кемп. У него кашель и чувство полного измождения появились 27 декабря. Причем он не мог прийти в себя до начала февраля.

В январе многие хористы заболели с одними и теми же симптомами, но тогда они не провели параллель с коронавирусом.

Врач с осторожностью предположил, что у них был именно Covid-19, поскольку ниточка заражений ведет в Ухань и на коронавирус указывают сроки инфицирования.

"Во время любой эпидемии, если отслеживать начальную точку заражения, обнаруживаешь, что были случаи гораздо более ранние, чем предполагалось", - делает вывод Райт.

Ранее "Страна" приводила заявление канала Fox News о том, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник и стал "нулевым пациентом".

Мы также писали в феврале о смерти в Италии человека, которого считали "нулевым пациентом" в этой стране.