В России спрогнозировали, когда увеличится число заболеваний коронавирусом нового типа в стране. Там считают, что больных станет намного больше с приходом жары.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий профессора НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре. Однако с приходом солнечных дней люди начинают чаще нарушать самоизоляцию и выходить на улицу. Как отметил профессор, скопление большого количество людей может спровоцировать рост заражений и всплеск эпидемии коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в России снова выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 11 012 пациентов. Прирост летальных случаев за этот же период составил 99 человек. Всего в стране Covid-19 подтвердился у 209 688, с начала эпидемии умерли 1 915 человек.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ объяснили быстрый рост числа больных с коронавирусом в России.