Еще в 2014 году украинский телеканал "Интер" организовал проект "Наш полк". В 2020 году, в 75-ю годовщину победы над фашизмом, в рамках проекта прошел онлайн-марш памяти, к которому присоединились более 1 миллиона 300 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба канала, такое количество участников марша показало, что в нашей стране много тех, кто хранит память о войне и Победе и кто чтит память героев Великой Отечественной войны.

Из-за карантина традиционные марши памяти, во время которых люди 9 мая проходят по улицам городов с фотографиями родственников-фронтовиков, не могли быть официально проведены.

Поэтому телеканал помимо традиционного сбора воспоминаний о воевавших близких в рамках проекта "Наш полк" организовал виртуальный марш памяти. Все желающие смогли пройти вместе символическим маршем.

Марш стартовал 25 апреля и длился до конца дня 9 мая. Для того чтобы присоединиться к нему, нужно было позвонить по телефону или нажать кнопку "Я иду!" на сайте polk.inter.ua. Сейчас счетчик акции показывает 1 миллион 308 тысяч участников.

Хотя марш завершился, сайт polk.inter.ua продолжает работать и собирать фото и истории об участниках войны. На данный момент на сайте собрано уже 42 тысячи фотодокументальных историй.

Ранее "Страна" анонсировала ставший традиционным концерт "Интера" ко Дню Победы.

Мы также рассказывали о выходе на канале спецвыпуска программы "Жди меня. Украина. Встречи Победы".