Белорусская авиакомпания "Белавиа" вывезет украинцев, беларусов и россиян из Анголы и Судана. Граждане не могут вернуться обычными рейсами из-за пандемии коронавируса и карантина в мире. Они прилетят чартерным рейсом в Минск.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Беларуси БелТА.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, шесть украинцев и девять россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиаперевозчика Игорь Чергинец.

Самолет вылетел 9 мая из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), в воскресенье борт прибудет в Минск.

Ранее "Страна" писала, что в Украину за сутки 8 мая вернулись около 800 человек, которые не могли прилететь раньше из-за коронавирусного карантина.

Также мы рассказывали, что из Индии, Канады и Норвегии домой за сутки вернулись 470 украинцев.