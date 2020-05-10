В Украине за минувшие сутки зафиксированы 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по числу новых зараженных стали Черновицкая, Львовская и Ровенская области.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения, об этом на брифинге 10 мая сказал глава ведомства Максим Степанов.

По данным министра, в Черновицкой области зарегистрированы 89 инфицированных, во Львовской - 54, в Ровенской - 49.

Всего за последние сутки проведено 7301 тестирований методом ПЦР. Сейчас украинские лаборатории пользуются тест-системами для ПЦР-исследований как иностранного, так и отечественного производства.

Также Минздрав ведет переговоры с украинскими производителями средств индивидуальной защиты для налаживания производства в Украине защитных костюмов и респираторов максимального количества.

Ранее "Страна" приводила слова Степанова о том, что сейчас заполненность койко-мест в больницах Украины не превышает 15%.

Мы также писали, что Украина перешагнула порог в 15 тысяч случаев заражения коронавирусом.