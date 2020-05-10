Коронавирус в Украине. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 10 мая. Лидирует Черновицкая область, на втором месте - Киев, а на третьем месте - Ивано-Франковская область.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

Подтверждено 15232 случаев Covid-19 , из них 522 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1056 детей и 2964 медиков. Всего в Украине исследовано 176 403 образцов крови на коронавирус методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на 10 мая коронавирус таким образом распространяется по областям. 

  • Винницкая область - 544 (291 выздоровел)
  • Волынская область - 470 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 704 (75 выздоровели)
  • Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская область - 517 (54 выздоровели)
  • Закарпатская область - 695 (99 выздоровели)
  • Запорожская область - 328 (120 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1116 (218 выздоровели)
  • Киев - 1805 (138 выздоровели)
  • Киевская область - 972 (119 выздоровели)
  • Кировоградская область - 416 (239 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская область - 753 (152 выздоровели)
  • Николаевская область - 221 (49 выздоровели)
  • Одесская область - 636 (32 выздоровели)
  • Полтавская область - 246 (106 выздоровели)
  • Ровенская область - 926 (142 выздоровели)
  • Сумская область - 154 (74 выздоровели)
  • Тернопольская область - 999 (310 выздоровели)
  • Харьковская область - 572 (67 выздоровели)
  • Херсонская область - 159 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 175 (49 выздоровели)
  • Черкасская область - 341 (144 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2268 (338 выздоровели)
  • Черниговская область - 73 (11 выздоровели).

 

Фото: МОЗ Украины

Фото: МОЗ Украины

Ранее "Страна" писала, сколько мест в больницах для больных коронавирусом осталось в Украине

Также мы публиковали карту распространения коронавируса по районам Киева

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.