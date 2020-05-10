Опубликована карта заражения коронавирусом по областям Украины на 10 мая
Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 10 мая. Лидирует Черновицкая область, на втором месте - Киев, а на третьем месте - Ивано-Франковская область.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Подтверждено 15232 случаев Covid-19 , из них 522 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1056 детей и 2964 медиков. Всего в Украине исследовано 176 403 образцов крови на коронавирус методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находятся 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По состоянию на 10 мая коронавирус таким образом распространяется по областям.
- Винницкая область - 544 (291 выздоровел)
- Волынская область - 470 (119 выздоровели)
- Днепропетровская область - 704 (75 выздоровели)
- Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
- Житомирская область - 517 (54 выздоровели)
- Закарпатская область - 695 (99 выздоровели)
- Запорожская область - 328 (120 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1116 (218 выздоровели)
- Киев - 1805 (138 выздоровели)
- Киевская область - 972 (119 выздоровели)
- Кировоградская область - 416 (239 выздоровели)
- Луганская область - 42 (14 выздоровели)
- Львовская область - 753 (152 выздоровели)
- Николаевская область - 221 (49 выздоровели)
- Одесская область - 636 (32 выздоровели)
- Полтавская область - 246 (106 выздоровели)
- Ровенская область - 926 (142 выздоровели)
- Сумская область - 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская область - 999 (310 выздоровели)
- Харьковская область - 572 (67 выздоровели)
- Херсонская область - 159 (80 выздоровели)
- Хмельницкая область - 175 (49 выздоровели)
- Черкасская область - 341 (144 выздоровели)
- Черновицкая область - 2268 (338 выздоровели)
- Черниговская область - 73 (11 выздоровели).
Фото: МОЗ Украины
Ранее "Страна" писала, сколько мест в больницах для больных коронавирусом осталось в Украине.
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