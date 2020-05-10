Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 10 мая. Лидирует Черновицкая область, на втором месте - Киев, а на третьем месте - Ивано-Франковская область.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Подтверждено 15232 случаев Covid-19 , из них 522 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1056 детей и 2964 медиков. Всего в Украине исследовано 176 403 образцов крови на коронавирус методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на 10 мая коронавирус таким образом распространяется по областям.

Винницкая область - 544 (291 выздоровел)

Волынская область - 470 (119 выздоровели)

Днепропетровская область - 704 (75 выздоровели)

Донецкая область - 100 (20 выздоровели)

Житомирская область - 517 (54 выздоровели)

Закарпатская область - 695 (99 выздоровели)

Запорожская область - 328 (120 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1116 (218 выздоровели)

Киев - 1805 (138 выздоровели)

Киевская область - 972 (119 выздоровели)

Кировоградская область - 416 (239 выздоровели)

Луганская область - 42 (14 выздоровели)

Львовская область - 753 (152 выздоровели)

Николаевская область - 221 (49 выздоровели)

Одесская область - 636 (32 выздоровели)

Полтавская область - 246 (106 выздоровели)

Ровенская область - 926 (142 выздоровели)

Сумская область - 154 (74 выздоровели)

Тернопольская область - 999 (310 выздоровели)

Харьковская область - 572 (67 выздоровели)

Херсонская область - 159 (80 выздоровели)

Хмельницкая область - 175 (49 выздоровели)

Черкасская область - 341 (144 выздоровели)

Черновицкая область - 2268 (338 выздоровели)

Черниговская область - 73 (11 выздоровели).

Фото: МОЗ Украины

Ранее "Страна" писала, сколько мест в больницах для больных коронавирусом осталось в Украине.

Также мы публиковали карту распространения коронавируса по районам Киева.