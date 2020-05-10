Территория Украины 11 мая будет находиться в так называемом теплом секторе. Более того, завтра наша страна окажется одной из самых теплых в Европе.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в понедельник в большинстве областей ожидается +20...+27 градусов. А вот существенные осадки - вряд ли. Однако высокая температура воздуха не помешает кое-где пролиться кратковременным локальным дождям, которые быстро сменятся ярким солнцем.

Карта распространения тепла в Европе

Ветер будет ненавязчиво дуть с юга, но уже во вторник он изменится на северо-западный и станет сильным.

12 мая к нам придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди (на Западе даже мокрый снег), похолодание и штормовой ветер.

В Киеве завтра ожидается летняя погода: в течение дня воздух прогреется до +25...+26 градусов, серьезные осадки будут маловероятны, разве что вечером может натянуть облака и покапать дождь.

Во вторник в Киеве температура воздуха немного понизится, ожидаются дождь и сильный северо-западный ветер.

Метеозависимые люди сегодня могут чувствовать дискомфорт. Это связано с приближением атмосферного фронта, который принесет существенное изменение погоды. В среду похолодает до +14...+15 градусов. И всю следующую неделю теплой погоды не предвидится: столбики термометров будут колебаться в пределах +14...+18 градусов.

Прогноз синоптика можно сравнить с данными Укргидрометцентра.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за желания людей насладиться потеплением может начаться вторая волна коронавируса.