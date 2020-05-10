Правительство вместе с Минздравом рассказало, как должны работать парикмахерские и салоны красоты, которые по всей Украине открываются уже с 11 мая. Из-за коронавируса у заведений красоты будет много ограничений, которые призваны обезопасить мастеров и клиегтов.

Об этом говорится в документе обнародованном правительством.

Перед началом работы парикмахерской или салона красоты необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. При проведении измерений температуры тела контактными средствами измерения, необходимо обеспечить обязательную дезинфекцию средства для контактного измерения после каждого его использования.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами. Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка или сопровождающего для человека с ивалидностью.

На входе в помещение должен быть антисептик. На 5 квадратных метров площади должен быть максимум 1 клиент, а между ними должно быть не менее 1,5 метра.

Персонал должен обязательно использовать медицинские маски или респиратор (без клапана) и одноразовые перчатки. После каждого клиента проводится дезинфекция и текущая уборка поверхностей, к которым прикасаются клиенты и дезинфекция инструментов многоразового использования.

Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже чем раз в час, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборка, обслуживание и т.д.; прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой рукой в ​​локте или одноразовой салфеткой; воздерживаться от прикосновений лицу руками; воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний - кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное; самоизолироваться случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" писала, что Минздрав утвердил порядок работы ресторанов и кафе в Киеве.

Также мы рассказывали, что власти Львова решили перенести открытие парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе из-за увеличения роста заболеваний коронавирусом.