В связи с открытием сезона полевых и огородных работ в Украине увеличился риск заболеть аскаридозом - заболеванием, вызываемым гельминтами.

Пресс-служба Мнистерства охраны здоровья в Facebook рассказала, что это за болезнь, каковы ее симптомы и как избежать заражения.

В 2019 году в Украине аскаридозом заболели 31373 человека, причем 12 876 случаев зафиксировали в сельской местности, а 21 633 - у детей.

Аскаридоз также называют антропонозным или пероральным геогельминтозом. Возбудителем этой болезни является аскарида человеческая - гельминт рода Ascaris. Самка аскариды ежесуточно откладывает более 200 000 оплодотворенных и неоплодотворенных яиц. Гельминты локализуются в нижнем отделе тонкой кишки человека, где живут 12-15 месяцев, а после гибели выводятся наружу вместе с калом.

Зрелые аскариды чувствительны к кислороду, который действует на них губительно. После попадания в окружающую среду они погибают.

Яйца гельминтов быстро погибают при высоких температурах. В местностях с умеренным климатом яйца аскарид сохраняются в почве до 7-10 лет.

Аскаридоз диагностируют почти по всему земному шару. Механизм заражения - фекально-оральный. Источником инвазии является больной человек.

Факторы передачи:

овощи, ягоды и фрукты, загрязненные созревшими яйцами аскарид;

некипяченая вода.

Глисты чаще подхватывают люди, чья работа связана с земледелием. Инкубационный период в среднем длится 6 дней.

Проявления аскаридоза зависят от локализации паразита. В ходе аскаридоза выделяют две фазы - раннюю (миграционную) и позднюю (кишечную). На ранней стадии заболевания у зараженного возникают аллергические синдромы и поражение органов дыхания (с сухими или мокрым кашлем, причем мокрота иногда приобретает оранжевую окраску). А на поздней (кишечной) происходит поражение пищеварительного тракта.

Температура тела во время аскаридоза нормальная или субфебрильная, до 38°С. Могут наблюдаться изменения на коже: крапивница, мелкие пузырьки с прозрачным содержимым на кистях и стопах.

Учитывая живучесть яиц аскариды в почве и интенсивное загрязнение ими окружающей среды, эффективной профилактикой может быть:

тщательное мытье рук после работы на огороде и игр на земле;

запрет удобрять огороды необеззараженными фекалиями;

содержание туалетов в должном санитарно-гигиеническом состоянии;

надежное обеззараживание нечистот и сточных вод;

санитарно-просветительская работа среди населения.

Большое значение имеют также мытье и термическая обработка ягод, овощей, зелени и фруктов, которые употребляются в сыром виде. Перед термической обработкой надо хорошо промыть растения чистой холодной водой, а затем опустить в дуршлаге на 2-3 секунды в горячую воду (70-76°С). После этого следует сразу промыть их холодной водой.

В случае подозрения на аскаридоз важно вовремя обращаться к врачу.

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