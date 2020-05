В то время, как многие фестивали отменяются из-за коронавируса и карантина в мире, самый большой международный фестиваль поп-культуры Comic Con перейдет на это время в онлайн. Организаторы заявили, что фестиваль будет называться Comic-Con at Home.

Об этом сообщили в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Из ролика, который разместили организаторы, становится понятно, что дата мероприятия и подробная программа появятся позже. Но в ролике рассказали про преимущества нового формата. Так, на онлайн-фестивале не будет очередей, у каждого будут удобные сидения в первом ряду и любимые закуски. А парковка будет бесплатной, ведь и ехать никуда не надо. Кроме того, на онлайн развлечение можно будет взять своих питомцев.

