В то время, как многие фестивали отменяются из-за коронавируса и карантина в мире, самый большой международный фестиваль поп-культуры Comic Con перейдет на это время в онлайн. Организаторы заявили, что фестиваль будет называться Comic-Con at Home.

Об этом сообщили в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Из ролика, который разместили организаторы, становится понятно, что дата мероприятия и подробная программа появятся позже. Но в ролике рассказали про преимущества нового формата. Так, на онлайн-фестивале не будет очередей, у каждого будут удобные сидения в первом ряду и любимые закуски. А парковка будет бесплатной, ведь и ехать никуда не надо. Кроме того, на онлайн развлечение можно будет взять своих питомцев.

Об отмене фестиваля Comic Con, который должен был состояться с 23 по 26 июля в Сан-Диего, стало известно 17 апреля. Фестиваль отменили впервые за 50 лет его существования. В России Comic Con Russia должен состояться с 1 по 4 октября, и пока сообщений о переносе или отмене мероприятия не было.

Ранее "Страна" писала, что Киевский музыкальный UPark Festival перенесли на год из-за коронавируса. Фестиваль Atlas Weekend также перенесли на 2021 год в связи с пандемией.