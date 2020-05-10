В то время как в медучереждениях на Западной Украине уже заканчиваются места, в Минздраве уверяют, что заполненность больничных коек на данный момент минимальная.

Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По словам чиновника, на данный момент заполненность койкомест в больницах страны не превышает 15%. По данным ведомства, за все время эпидемии в Украине были госпитализированы 4 762 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

Несмотря на ослабление карантина с 11 мая, глава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемических мероприятий: носить маски, пользоваться антисептиками и прислушиваться к советам министерства.

Слова Степанова о местах в больницах - с 9:00

Напомним, что по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, Кабмин может отменить масочный режим в стране до конца лета.

Ранее мы писали, что с 5 мая в Украине медучереждениям разрешено проводить плановые операции.