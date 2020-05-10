В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 мая в Вязьме (Россия) погиб украинец. Еще трое получили травмы. Один из украинцев тяжело травмирован.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", - сказал он в воскресенье.

Один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", - рассказал он.

Ранее "Страна" писала, что под Винницей автомобиль с военными влетел в кювет, трое погибли.

Также мы рассказывали, что под Днепром поезд протаранил легковушку и тащил ее сотни метров, погибли пожилые супруги.