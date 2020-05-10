В Киеве наблюдается снижение количества новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 34 больных Covid-19, в то время как за день до этого таких было 50. С начала эпидемии в городе инфекцию подтвердили у 1805 человек.

Об этом в воскресенье, 10 мая, в своем телеграм-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки коронавирус также был выявлен у двоих медиков. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Также Кличко отметил, что за сутки заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Госпитализированы 15 пациентов.

За этот же период выздоровели четверо жителей Киева. Всего в столице от Covid-19 оправились 138 человек. Летальных случаев за последние сутки в Киеве стало на 3 больше, их общее количество увеличилось до 37.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - добавил Кличко.

Мэр столицы также привел статистику новых заболевших по районам:

Шевченковский 2 (всего - 133)

Соломенский 1 (168)

Днепровский 1 (159)

Святошинский 3 (108)

Деснянский 4 (176)

Подольский 5 (88)

Голосеевский 2 (157)

Оболонский 2 (128)

Дарницкий 11 (309)

Печерский 0 (379)

Напомним, что по состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших.

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